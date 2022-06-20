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У Німеччині не виключають, що вивезти все зерно з України не вийде

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині не виключають, що вивести все зерно, яке знаходиться в Україні, альтернативними маршрутами не вийде. Однак якщо Берліну вдасться звільнити хоча б частину його, то це допоможе у вирішенні глобальної проблеми.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вона також додала, що підтримує Польщу і Румунію в адаптації їх залізниць для експорту мільйонів тонн зерна, що застряг в Україні через російську морську блокаду.

"Залізничні колії повинні бути модернізовані, нам потрібні відповідні вантажні вагони - уряд Німеччини працює над цим разом з багатьма іншими учасниками", - заявила міністр.

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон заявляв, що Франція спільно зі своїми європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію.

Крім того, у Британії висловили сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні деблокування експорту українського зерна.

Додамо, що раніше в Іспанію прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море.

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