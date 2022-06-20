У Німеччині не виключають, що вивезти все зерно з України не вийде

У Німеччині не виключають, що вивести все зерно, яке знаходиться в Україні, альтернативними маршрутами не вийде. Однак якщо Берліну вдасться звільнити хоча б частину його, то це допоможе у вирішенні глобальної проблеми.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.