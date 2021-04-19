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В Германии хотят остановить "Северный поток-2" в случае обострения ситуации на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Европейской народной партии (ЕНП) Германии Манфред Вебер призвал остановить газопровод "Северный поток-2" в случае обострения ситуации возле границ Украины. Евросоюз должен направить Москве "недвусмысленный сигнал".

Об этом он заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он также заявил, что РФ причастна к кибератакам, кампании по дезинформации, а также счел ее действия реальной угрозой для ЕС и Запада.

"Если ситуация на востоке Украины обострится, то "Северного потока - 2" больше нельзя будет придерживаться", - полагает Вебер.

Также зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф высказал мнение, что Москва создает условия для военного вмешательства в ситуацию на Донбассе. В связи с этим он считает необходимым расширение санкций против РФ в таком случае.

"Тогда проект газопровода "Северный поток - 2" должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно", - сказал политик.

Отметим, что уже летом этого года Россия планирует достроить газопровод "Северный поток-2". В это же время планируют запустить первые объемы в сторону Германии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал строительство газопровода "Северный поток-2" энергетическим ударом России.

Однако, глава МИД Германии против остановки "Северного потока-2" из-за агрессии РФ против Украины.

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