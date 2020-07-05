В Германии хотят обсудить возвращение обязательной воинской повинности

Новая уполномоченная Бундестага по вопросам армии Ева Хегль хочет обсудить возможность возвращения к всеобщей воинской повинности. Ее заявление стало ответом на недавние сообщения СМИ об обнаружении очага правого экстремизма в Бундесвере.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Думаю, что это огромная ошибка, что обязательную военную службу отменили. Даже тогда существовали опасения, что правый экстремизм мощнее будет развиваться в профессиональной армии, чем в армии по призыву", - сказала она.

Хегль считает, что возвращение к воинской повинности усложнит распространение правого экстремизма среди военных.

Однако, как подчеркнула Хегль, возвращение к обязательной военной службе должно быть справедливым, и необходимо обсуждать вопрос об обязательной службе в равной степени и для мужчин, и для женщин.

В следующем году она хочет достаточно интенсивно обсудить этот вопрос с немецкими законодателями. Именно 2021 год знаменует десятую годовщину приостановлении обязательной военной службы.

Отметим, что недавно немецкие СМИ сообщили о выявлении случаев правого экстремизма в спецподразделении Бундесвера. После этого Германия решила частично расформировать элитное армейское подразделение.

Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп анонсировал вывод части американского контингента из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.

Позднее Трамп заявил, что часть американских военных из Германии перебросят в Польшу для сдерживания России.

Решение о выводе американского контингента из Германии было официально утверждено Трампом 1 июля.