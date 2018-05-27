В Германии горит крупнейший парк развлечений

В момент возгорания в Europa Park находилось приблизительно 25 тыс. посетителей

В Германии в городе Руст загорелся парк развлечений Europa Park. Об этом сообщает газета Badische Zeitung.

Парк на юго-западе Германии загорелся в 18:30 по местному времени (19:30 Киев, - ред.).

По предварительным данным в результате пожара никто не пострадал. Для тушения были привлечены спасательные службы соседнего Оффенбурга.

Пожарные локализировали пожар через три часа после возгорания. В момент возгорания в Europa Park находилось приблизительно 25 тыс. посетителей.

По предварительным данным, пожар начал распространяться с одного из павильонов в "голландской" части парка, перейдя на декорации возле горки "Пираты Батавии" и перекинулся на "скандинавскую" часть парка.

Это один из крупнейших парков развлечений в Европе. Он второй по посещаемости после Диснейленда в Париже, насчитывает 16 тематических зон, которые представляют разные страны.

Wah #EuropaPark c’est un gros délire ça me fait mal au coeur pic.twitter.com/hpZQXfSdmt — boh (@CloeC_) May 26, 2018

Напомним, родственники жертв катастрофы MH17 требуют назвать поименно виновников уничтожения самолета.