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В Германии горит крупнейший парк развлечений

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 00:40
Фото: пожар в Германии (twitter.com/CloeC_)
Фото: пожар в Германии (twitter.com/CloeC_)

В момент возгорания в Europa Park находилось приблизительно 25 тыс. посетителей

В Германии в городе Руст загорелся парк развлечений Europa Park. Об этом сообщает газета Badische Zeitung.

Парк на юго-западе Германии загорелся в 18:30 по местному времени (19:30 Киев, - ред.).

По предварительным данным в результате пожара никто не пострадал. Для тушения были привлечены спасательные службы соседнего Оффенбурга.

Пожарные локализировали пожар через три часа после возгорания. В момент возгорания в Europa Park находилось приблизительно 25 тыс. посетителей. 

По предварительным данным, пожар начал распространяться с одного из павильонов в "голландской" части парка, перейдя на декорации возле горки "Пираты Батавии" и перекинулся на "скандинавскую" часть парка.

Это один из крупнейших парков развлечений в Европе. Он второй по посещаемости после Диснейленда в Париже, насчитывает 16 тематических зон, которые представляют разные страны.

Напомним, родственники жертв катастрофы MH17 требуют назвать поименно виновников уничтожения самолета.

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Теги публикации: Германия, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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