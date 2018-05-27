У Німеччині горить найбільший парк розваг

В момент загоряння у Europa Park перебувало приблизно 25 тис. відвідувачів

В Німеччині в місті Руст загорівся парк розваг Europa Park. Про це повідомляє газета Badische Zeitung.

Парк на південному заході Німеччини загорівся в 18:30 за місцевим часом (19:30 Київ, - ред.).

За попередніми даними, в результаті пожежі ніхто не постраждав. Для гасіння були залучені рятувальні служби сусіднього Оффенбурга.

Пожежники локалізували пожежу через три години після загоряння. В момент загоряння у Europa Park перебувало приблизно 25 тис. відвідувачів.

За попередніми даними, пожежа почала поширюватися з одного з павільйонів у "голландської" частини парку, перейшовши на декорації біля гірки "Пірати Батавії" і перекинувся на "скандинавську" частина парку.

Це один з найбільших парків розваг у Європі. Він другий за відвідуваністю після Діснейленду в Парижі, налічує 16 тематичних зон, які представляють різні країни.

Wah #EuropaPark c'est un gros délire ça me fait mal au coeur pic.twitter.com/hpZQXfSdmt — boh (@CloeC_) May 26, 2018

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