В Германии за год возросло количество экстремистов

В Берлине считают, что выдворение исламистов, которые представляют угрозу, необходимо для общественной безопасности

В Германии за год выросло количество людей, которые придерживаются экстремистских идеологий. Об этом говорится в докладе о ситуации с охраной конституции по 2017 год, которую во вторник, 24 июля, в Берлине представили глава МВД ФРГ Хорст Зеегофер и руководитель Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Маассен, передает DW.

Маассен отметил, что в прошлом году 126 тысяч человек разделяли враждебные конституции ФРГ взгляды, а это на девять процентов больше, чем годом ранее и является "очень высокой" цифрой.

Так, возросло число салафитов с "исламистско-террористическим потенциалом". По подсчетам немецких властей, количество таких лиц увеличилось с 1700 в июне 2017 года до 1900 - в конце мая в этом году.

Из них, по мнению правоохранительных органов, представляют непосредственную угрозу 775 исламистов.

В то же время уменьшилось количество исламистских атак. В прошлом году было одно такое нападение, в позапрошлом - шесть.

Зеєгофер считает, что выдворение исламистов, которые представляют угрозу, - необходимо для общественной безопасности в Германии и здесь есть пространство для улучшения.

Министр призвал рассмотреть предложение передать полномочия по высылке от земельных федеральным властям в Германии.

Количество правонарушений на левоекстремистской почве выросла с более 5200 случаев до почти 6400.

Напомним, Федеральная служба защиты Конституции Германии обвинила Россию, Китай и Иран в шпионаже относительно Берлина.