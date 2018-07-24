Спецслужба Германии обвинила Москву в шпионаже против Берлина

Федеральная служба защиты Конституции ФРГ обвинила Россию, Китай и Иран в шпионаже

Федеральная служба защиты Конституции Германии обвинила Россию, Китай и Иран в шпионаже в отношении Берлина. Об этом говорится в ежегодном отчете ведомства.

В документе сообщается, что спецслужбы России вложили много финансовых и организационных ресурсов для деятельности против Германии. Ведомство подчеркивает, что такие атаки затрагивают все сферы, включая политику и экономику.

"С использованием киберпространства масштабы возросли во много раз", - добавили в немецкой спецслужбе.

Федеральная служба защиты Конституции Германии сообщила, что основные усилия российских сил сосредоточены на внешней политике Германии и ее союзах по НАТО и Европейскому союзу.

Указано, что в числе средств, которые используются Россией для пропаганды в Германии, отнесли социальные сети, спонсируемые государством фонды и институты, а также российские государственные СМИ, включая телеканалы, радиостанции и интернет-издания.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Россию в кибератаке на свое министерство и заявил, что она должна изменить свое поведение.



