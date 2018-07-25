У Німеччині за рік зросла кількість екстремістів

У Берліні вважають, що вислання ісламістів, які становлять загрозу, необхідне для громадської безпеки

У Німеччині за рік зросла кількість людей, які дотримуються екстремістських ідеологій. Про це йдеться в доповіді щодо ситуації з охороною конституції за 2017 рік, яку у вівторок, 24 липня, у Берліні представили глава МВС ФРН Горст Зеєгофер і керівник Федерального відомства з охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маассен, передає DW.

Маассен зазначив, що минулого року 126 тисяч осіб поділяли ворожі до конституції ФРН погляди, а це на дев'ять відсотків більше, ніж роком раніше та є "дуже високою" цифрою.

Так, зросла кількість салафітів з "ісламістсько-терористичним потенціалом". За підрахунками німецької влади, кількість таких осіб збільшилася з 1700 у червні 2017 року до 1900 - наприкінці травня цьогоріч.

З них, на думку правоохоронних органів, такими, що становлять безпосередню загрозу, є775 ісламістів. Водночас зменшилася кількість ісламістських атак. Минулого року був один такий напад, позаторік - шість.

Зеєгофер вважає, що вислання ісламістів, які становлять загрозу, - необхідне для громадської безпеки в Німеччині і тут є простір для покращення.

Міністр закликав розглянути пропозицію передати повноваження з вислання від земельної до федеральної влади в Німеччині.

Кількість правопорушень на лівоекстремістському ґрунті зросла з понад 5200 випадків до майже 6400.

Нагадаємо, Федеральна служба захисту Конституції Німеччини звинуватила Росію, Китай та Іран у шпигунстві щодо Берліна.