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В Германии в ДТП попали более 50 автомобилей

Новости » Происшествия    28.04.2019 - 21:00
В Германии в ДТП попали более 50 автомобилей
Фото: массовое ДТП в Германии (twitter.com/EuroJournalDE)

В результате инцидента пострадало 25 человек

На юге Германии на одной из дорог в федеральной земле Тюрингия столкнулось более 50 автомобилей, в результате чего пострадало 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Сообщается, что причиной массовой аварии автомобилей стала плохая погода. Сильный дождь, который перешел в град и туман привел к тому, что в районе города Зуль на шоссе сильно ухудшилась видимость. Дорога стала иметь очень скользкое покрытие, после чего автомобили начали совершать столкновения и улетать в отбойник.

Также ситуацию усугубил факт, что на дороге было большое количество автомобилей, так как многие возвращались домой после школьных каникул. 

В результате ДТП более 50 автомобилей оказались сильно повреждены или частично разбитыми. За медицинской помощью обратились 25 человек, которых пришлось эвакуировать двумя вертолетами.

В полиции заявили, что им понадобиться около 20 часов для того, что очистить дорогу от разбитых машин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в США в массовом ДТП погибли 7 человек. Из-за столкновения машин разлилось 50 галлонов дизельного топлива (около 190 литров), вследствие чего начался пожар.

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