В США в массовом ДТП погибли 7 человек

Фото: ДТП во Флориде (miami.cbslocal)

На дороге в штате Фдорида столкнулись четыре машины, из-за чего на дорогу разлилось много топлива

В американском штате Флорида в округе Алачуа из-за столкновения двух грузовиков и двух пассажирских автомобилей погибли семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Miami.

Из-за столкновения машин разлилось 50 галлонов дизельного топлива (около 190 литров), вследствие чего начался пожар. По словам спасателей, огонь был настолько сильным, что повредил участки дороги. Вечером 3 января по местному времени (после полуночи 4 января 2019 по киевскому времени, - ред.) движение на дороге, где произошла авария, перекрыли.

Во время спасательной операции пожарные вытащили еще семь человек - они получили травмы, некоторые из них серъезные. Пожар может быть возможной причиной гибели семерых человек, поскольку сейчас сложно установить - люди умерли при аварии или из-за огня.

Спасатели сейчас проверяют лесной массив, в котором также могут находиться пострадавшие. Для поисков задействовали вертолет.

Напомним, во Львовской области утром 3 января 2019 автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами, в результате чего погибли два человека и еще 5 ранены.