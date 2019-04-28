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У Німеччині в ДТП потрапили понад 50 автомобілів

Новини » Надзвичайні події    28.04.2019 - 21:00
У Німеччині в ДТП потрапили понад 50 автомобілів
Фото: масове ДТП в Німеччині (twitter.com/EuroJournalDE)

В результаті інциденту постраждало 25 осіб

На півдні Німеччині на одній з доріг у федеральній землі Тюрінгія зіткнулися понад 50 автомобілів, внаслідок чого постраждало 25 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Повідомляється, що причиною масової аварії автомобілів стала погана погода. Сильний дощ, який перейшов у град і туман привів до того, що в районі міста Зуль на шосе сильно погіршилася видимість. Дорога стала мати дуже слизьке покриття, після чого автомобілі почали здійснювати зіткнення і відлітати у відбійник.

Також ситуацію посилив той факт, що на дорозі була велика кількість автомобілів, так як багато поверталися додому після шкільних канікул.

В результаті ДТП більше 50 автомобілів виявилися сильно пошкоджені або частково розбитими. За медичною допомогою звернулися 25 осіб, яких довелося евакуювати двома вертольотами.

У поліції заявили, що їм знадобитися близько 20 годин для того, очистити дорогу від розбитих машин.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США в масовому ДТП загинули 7 осіб. Через зіткнення машин розлилося 50 галонів дизельного палива (близько 190 літрів), унаслідок чого почалася пожежа.

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