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В Германии автомобиль врезался в группу людей на тротуаре, есть жертвы

Автор: Дмитрий Левицкий

В немецком Кемпені сегодня вечером автомобиль в'ехал в толпу людей на тротуаре. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере трое были травмированы.

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Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Водитель'ехал на тротуар с проезжей части по непонятным причинам. Пострадавших с места аварии пришлось забирать спасательным вертолетом. По неподтвержденной информации, жертвой наезда стал ребенок.

В полиции пока не имеют доказательств того, что водитель автомобиля совершил этот наезд намеренно. Улицу, где произошло происшествие, перекрыли.

Напомним, в сентябре Мариуполе автомобиль в'ехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии ранения получили две женщины, которые находились в то время на остановке.

Кроме того, в сентября в одном из сел Закарпатской области водитель автомобиля выехал на обочину и врезался в автобусную остановку. Водитель и его пассажир погибли на месте.

РБК-Украина писало, что в августе в Полтавской области микроавтобус сбил двух велосипедистов, один из них погиб.

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