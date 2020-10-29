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У Німеччині автомобіль в'їхав у групу людей на тротуарі, є жертви

Автор: Дмитро Левицький

У німецькому Кемпені сьогодні ввечері автомобіль в'їхав у натовп людей на тротуарі. В результаті інциденту одна людина загинула та щонайменше троє були травмовані.

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Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Водій з'їхав на тротуар з проїжджої частини з незрозумілих причин. Потерпілих з місця аварії довелося забирати рятувальним вертольотом. За непідтвердженою інформацією, жертвою наїзду стала дитина.

У поліції поки не мають доказів того, що водій автомобіля скоїв цей наїзд навмисно. Вулицю, де сталася пригода, перекрили.

Нагадаємо, у вересні Маріуполі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті аварії поранення отримали дві жінки, які перебували в той час на зупинці.

Крім того, у вересня в одному з сіл Закарпатської області водій автомобіля виїхав на узбіччя та врізався в автобусну зупинку. Водій та його пасажир загинули на місці.

Також РБК-Україна писало, що у серпні у Полтавській області мікроавтобус збив двох велосипедистів, один з них загинув.

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