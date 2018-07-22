В Германии столкнулись 10 автомобилей, четыре человека погибли

Полиция среди причин ДТП рассматривает версию неблагоприятных погодных условий

На юго-западе Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием 10 автомобилей погибли по меньшей мере четыре человека, четверо ранены. Об этом сообщила Bild.

Авария произошла возле города Хайльбронна, ее причины пока не известны, полиция рассматривает версию неблагоприятных погодных условий.

Правоохранители сообщили, что еще четыре человека находятся в критическом состоянии и были эвакуированы с места происшествия на вертолете в больницы Мангейма и Вюрцбурга.

Известно, что в ДТП в том числе столкнулись три микроавтобуса.

На месте аварии работают более 100 сотрудников спасательных служб.

Фото: ДТП в Германии

Напомним, 20 июля в Мексике в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибли 13 человек. По предварительным данным, у микроавтобуса отказали тормоза и он на большой скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик.