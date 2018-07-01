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Интервью

В Германии автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 11:52
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

Дети были в возрасте от 10 до 15 лет

В Германии, на север от города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, вчера вечером в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 детей. Об этом сообщает DPA.

Как отмечается, водитель автобуса пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.

Автобус направлялся в летний лагерь и перевозил 42 детей и 5 взрослых. Дети были в возрасте от 10 до 15 лет.

Большинство пассажиров получили лишь незначительные травмы, но двое получили серьезные травмы и были направлены в местные больницы вертолетом.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере Индии в штате Уттаракханд (Гималаи) пассажирский автобус упал в ущелье, в результате чего погибли 44 человека.

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Теги публикации: ДТП, Германия, пострадавшие, автобус, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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