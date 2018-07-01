В Германии автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие

Дети были в возрасте от 10 до 15 лет

В Германии, на север от города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, вчера вечером в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 детей. Об этом сообщает DPA.

Как отмечается, водитель автобуса пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.

Автобус направлялся в летний лагерь и перевозил 42 детей и 5 взрослых. Дети были в возрасте от 10 до 15 лет.

Большинство пассажиров получили лишь незначительные травмы, но двое получили серьезные травмы и были направлены в местные больницы вертолетом.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере Индии в штате Уттаракханд (Гималаи) пассажирский автобус упал в ущелье, в результате чего погибли 44 человека.