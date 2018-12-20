У Німеччині автомобіль в'їхав у зупинку, постраждали 10 людей

Фото: місце події (twitter.com/WAZ_Redaktion)

У поліції повідомляють, що причина аварії поки невідома

У четвер, 20 грудня, у західному німецькому місті Реклингхаузен автомобіль в'їхав в автобусну зупинку, внаслідок чого постраждали 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

В поліції повідомляють, що причина аварії поки невідома. З 10 постраждалих, тільки у одного серйозні пошкодження.

Нагадаємо, в четвер, 15 листопада, в баварській комуні Аммерндорф на півдні Німеччини зіткнулися два шкільних автобуса, в результаті аварії постраждали 19 осіб.

Також 22 липня на південному заході Німеччини, у федеральній землі Баден-Вюртемберг в результаті масової дорожньо-транспортної пригоди з участю 10 автомобілів загинули щонайменше чотири людини.

РБК-Україна писало, що 1 липня в Німеччині, на північ від міста Любек у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, в аварію потрапив пасажирський автобус, в якому знаходилися 42 дітей. Автобус прямував в літній табір і перевозив 42 дітей та 5 дорослих. Діти були у віці від 10 до 15 років.