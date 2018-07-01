Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Німеччині автобус з дітьми потрапив у ДТП, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 11:52
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)

Діти були віком від 10 до 15 років

У Німеччині, на північ від міста Любек у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, вчора ввечері в аварію потрапив пасажирський автобус, в якому перебували 42 дітей. Про це повідомляє DPA.

Як зазначається, водій автобуса намагався уникнути зіткнення з автомобілем і виїхав на зустрічну смугу, де врізався у машину швидкої допомоги.

Автобус прямував у літній табір і перевозив 42 дітей і 5 дорослих. Діти були віком від 10 до 15 років.

Більшість пасажирів зазнали лише незначних травм, але двоє отримали серйозні травми і були направлені в місцеві лікарні вертольотом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі Індії у штаті Уттаракханд (Гімалаї) пасажирський автобус впав в ущелину, в результаті чого загинули 44 особи.

У Гімалаях автобус злетів у прірву, 44 людини загинули У ДТП під Миколаєвом постраждали троє дітей
Теги публікації: ДТП, Германия, постраждалі, автобус, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся