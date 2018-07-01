У Німеччині автобус з дітьми потрапив у ДТП, є постраждалі

Діти були віком від 10 до 15 років

У Німеччині, на північ від міста Любек у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, вчора ввечері в аварію потрапив пасажирський автобус, в якому перебували 42 дітей. Про це повідомляє DPA.

Як зазначається, водій автобуса намагався уникнути зіткнення з автомобілем і виїхав на зустрічну смугу, де врізався у машину швидкої допомоги.

Автобус прямував у літній табір і перевозив 42 дітей і 5 дорослих. Діти були віком від 10 до 15 років.

Більшість пасажирів зазнали лише незначних травм, але двоє отримали серйозні травми і були направлені в місцеві лікарні вертольотом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі Індії у штаті Уттаракханд (Гімалаї) пасажирський автобус впав в ущелину, в результаті чого загинули 44 особи.