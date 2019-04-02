В Германии автобус с детьми попал в ДТП

В Германии недалеко от города Падерборн в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, в котором школьники ехали на учебу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой портал Presseportal.

Инцидент произошел утром во вторник, 2 апреля, когда автобус съехал с дороги и врезался в дерево.

На момент столкновения в автобусе находились 35 пассажиров в возрасте от 10 до 60 лет, среди них много учеников местной школы.

В результате аварии пострадали 30 человек. Два человека получили тяжелые ранения. Их с помощью вертолета доставили в больницу.

Причины аварии пока устанавливаются. Водитель в результате аварии не пострадал, его кровь взяли для анализа из-за подозрений на употребление наркотиков.

На месте происшествия работали бригады пожарной и спасательной служб, а также два спасательных вертолета.

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