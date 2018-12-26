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В Германии столкнулись конные повозки с детьми, десятки пострадавших

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 08:34
В Германии столкнулись конные повозки с детьми, десятки пострадавших
Фото: место происшествия (brk.de)

В результате столкновения конных повозок пострадали 20 человек

На юге Баварии (Германия) столкнулись конные повозки с детьми, в результате чего пострадали 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что инцидент произошел в коммуне Пфронтен во время рождественской прогулки. В частности, два конных экипажа столкнулись после того, как один из них остановился перед железнодорожным переездом, а второй продолжил движение.

В результате инцидента пострадали 20 человек, одного пострадавшего доставили в больницу на вертолете, Также сообщается, что водитель одной из повозок получил серьезные ранения. Остальные пострадавшие - дети, у них диагностированы менее серьезные или легкие травмы.

 

Фото: место происшествия (brk.de)

Напомним, на прошлой неделе в Сербии поезд на переезде протаранил школьный автобус, в результате инцидента погибли не менее пяти человек. Поезд фактически разрезал автобус пополам, никто из пассажиров поезда не пострадал, хотя после столкновения он сошел с рельсов.

До этого в немецком городе Реклингхаузен автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали 10 человек.

 

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