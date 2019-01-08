В Германии напали на депутата Бундестага

Фото: Франк Магниц (afdwatchbremen.com)

Политик был госпитализирован с тяжелыми травмами

В немецком Бремене совершено нападение на депутата от партии "Альтернатива для Германии" Франка Магница. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Сообщается, что инцидент произошел днем в понедельник, 7 января, возле театра на Гетеплатц. Магниц возвращался с новогоднего приема, когда на него напали несколько человек в масках. Депутата избили брусом до потери сознания, а после били ногами. Политик был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Правоохранители не исключают, что атаковавшие преследовали политические мотивы. Расследование взяли на себя представители службы полицейской охраны государства и прокуратуры Бремена. На данный момент полиция ищет свидетелей происшествия.

Напомним, ранее в Берлине сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался совершить покушение на канцлера страны Ангелу Меркель. Инцидент произошел на выходе из здания Бундестага.

Меркель, собиравшаяся ехать к президенту Германии Франкe-Вальтеру Штайнмайеру, шла к машине, когда мужчина побежал к ней, но был остановлен службой безопасности. Меркель покинула место происшествия.