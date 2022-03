В Германии на акции против вторжения России в Украину вышли десятки тысяч человек

По данным полиции, в Берлине на акцию вышли от 20 тысяч до 30 тысяч человек. Во Франкфурте на Майне собрались около 11 тысячи протестующих. Организаторы оценивают явку по всей стране примерно в 125 тысяч участников.

Протестные акции в Германии были организованы альянсом из более чем 40 правозащитных организаций, избирательных союзов и церковных групп. Демонстрации прошли мирно и без происшествий.

Участники акций размахивали флагами Украины и Европейского союза, а также скандировали "Stoppt den Krieg" (Остановить войну). Демонстранты призвали Путина немедленно прекратить войну, уйти с территории Украины и восстановить территориальную целостность страны.

Tens of thousands of people participated in antiwar protests on Sunday in cities across Germany, calling for an end to Russia’s invasion of Ukraine.



