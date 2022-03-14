В Германии на акции против вторжения России в Украину вышли десятки тысяч человек
В Германии 13 марта на улицы городов вышли десятки тысяч демонстрантов. Участники акции протестовали против вторжения России в Украину и призывали к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.
По данным полиции, в Берлине на акцию вышли от 20 тысяч до 30 тысяч человек. Во Франкфурте на Майне собрались около 11 тысячи протестующих. Организаторы оценивают явку по всей стране примерно в 125 тысяч участников.
Протестные акции в Германии были организованы альянсом из более чем 40 правозащитных организаций, избирательных союзов и церковных групп. Демонстрации прошли мирно и без происшествий.
Участники акций размахивали флагами Украины и Европейского союза, а также скандировали "Stoppt den Krieg" (Остановить войну). Демонстранты призвали Путина немедленно прекратить войну, уйти с территории Украины и восстановить территориальную целостность страны.
Tens of thousands of people participated in antiwar protests on Sunday in cities across Germany, calling for an end to Russia’s invasion of Ukraine.— The Correspondent PK (@correspondentPk) March 13, 2022
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