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В Германии на акции против вторжения России в Украину вышли десятки тысяч человек

Новина українською →
Берлин, Понедельник 14 марта 2022 03:49
В Германии на акции против вторжения России в Украину вышли десятки тысяч человек Фото: в Германии прошли акции против вторжения России в Украину (twitter.com/Cecalli_Helper)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Германии 13 марта на улицы городов вышли десятки тысяч демонстрантов. Участники акции протестовали против вторжения России в Украину и призывали к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.

По данным полиции, в Берлине на акцию вышли от 20 тысяч до 30 тысяч человек. Во Франкфурте на Майне собрались около 11 тысячи протестующих. Организаторы оценивают явку по всей стране примерно в 125 тысяч участников.

Протестные акции в Германии были организованы альянсом из более чем 40 правозащитных организаций, избирательных союзов и церковных групп. Демонстрации прошли мирно и без происшествий.

Участники акций размахивали флагами Украины и Европейского союза, а также скандировали "Stoppt den Krieg" (Остановить войну). Демонстранты призвали Путина немедленно прекратить войну, уйти с территории Украины и восстановить территориальную целостность страны.

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