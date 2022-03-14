У Німеччині на акції проти вторгнення Росії в Україну вийшли десятки тисяч людей
У Німеччині 13 березня на вулиці міст вийшли десятки тисяч демонстрантів. Учасники акції протестували проти вторгнення Росії в Україну і закликали до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News.
За даними поліції, в Берліні на акцію вийшли від 20 тисяч до 30 тисяч осіб. У Франкфурті на Майні зібралися близько 11 тисячі протестувальників. Організатори оцінюють явку по всій країні приблизно в 125 тисяч учасників.
Протестні акції в Німеччині були організовані альянсом з більш ніж 40 правозахисних організацій, виборчих спілок і церковних груп. Демонстрації пройшли мирно і без пригод.
Учасники акцій розмахували прапорами України та Європейського Союзу, а також скандували "Stoppt den Krieg" (зупинити війну). Демонстранти закликали Путіна негайно припинити війну, піти з території України і відновити територіальну цілісність країни.
Tens of thousands of people participated in antiwar protests on Sunday in cities across Germany, calling for an end to Russia’s invasion of Ukraine.— The Correspondent PK (@correspondentPk) March 13, 2022
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