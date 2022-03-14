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У Німеччині на акції проти вторгнення Росії в Україну вийшли десятки тисяч людей

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Берлін, Понеділок 14 березня 2022 03:49
У Німеччині на акції проти вторгнення Росії в Україну вийшли десятки тисяч людей Фото: у Німеччині пройшли акції проти вторгнення Росії в Україну (twitter.com/Cecalli_Helper)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Німеччині 13 березня на вулиці міст вийшли десятки тисяч демонстрантів. Учасники акції протестували проти вторгнення Росії в Україну і закликали до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News.

За даними поліції, в Берліні на акцію вийшли від 20 тисяч до 30 тисяч осіб. У Франкфурті на Майні зібралися близько 11 тисячі протестувальників. Організатори оцінюють явку по всій країні приблизно в 125 тисяч учасників.

Протестні акції в Німеччині були організовані альянсом з більш ніж 40 правозахисних організацій, виборчих спілок і церковних груп. Демонстрації пройшли мирно і без пригод.

Учасники акцій розмахували прапорами України та Європейського Союзу, а також скандували "Stoppt den Krieg" (зупинити війну). Демонстранти закликали Путіна негайно припинити війну, піти з території України і відновити територіальну цілісність країни.

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