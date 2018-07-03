В Германии в аэропорту неизвестный с ножом напал на охранника

Пострадавшего уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает

В аэропорту Дюссельдорфа (Германия) неизвестный с ножом напал на сотрудника службы безопасности. Потерпевшего экстренно госпитализировали, передает Express.de.

Известно, что 24-летний мужчина подкрался к сотруднику службы безопасности в зоне прилёта аэропорта Дюссельдорфа сзади и ударил его ножом по голове. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. Также правоохранители не исключают, что у подозреваемого могут быть проблемы с психикой.

Позже медики сообщили, что пострадавшего уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в связи с задержками множества авиарейсов с украинскими туристами министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал ситуацию с недобросовестными туроператорами в Украине. По словам министра, ввиду неэффективной работы свободного рынка, государство введет "эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля".