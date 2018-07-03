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В Германии в аэропорту неизвестный с ножом напал на охранника

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 11:17
Иллюстративное фото (friendsofkosovo facebook.com)
Иллюстративное фото (friendsofkosovo facebook.com)

Пострадавшего уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает

В аэропорту Дюссельдорфа (Германия) неизвестный с ножом напал на сотрудника службы безопасности. Потерпевшего экстренно госпитализировали, передает Express.de.

Известно, что 24-летний мужчина подкрался к сотруднику службы безопасности в зоне прилёта аэропорта Дюссельдорфа сзади и ударил его ножом по голове. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. Также правоохранители не исключают, что у подозреваемого могут быть проблемы с психикой.

Позже медики сообщили, что пострадавшего уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в связи с задержками множества авиарейсов с украинскими туристами министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал ситуацию с недобросовестными туроператорами в Украине. По словам министра, ввиду неэффективной работы свободного рынка, государство введет "эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля".

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Теги публикации: Германия, аэропорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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