У Німеччині в аеропорту невідомий з ножем напав на охоронця

Постраждалого вже прооперували, його життю нічого не загрожує

В аеропорту Дюссельдорфа (Німеччина) невідомий з ножем напав на співробітника служби безпеки. Потерпілого негайно госпіталізували, передає Express.de.

Відомо, що 24-річний чоловік підкрався до працівника служби безпеки в зоні прильоту аеропорту Дюссельдорфа ззаду і вдарив його ножем по голові. Потерпілий був терміново госпіталізований.

Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство. Також правоохоронці не виключають, що у підозрюваного можуть бути проблеми з психікою.

Пізніше медики повідомили, що потерпілого вже прооперували, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у зв'язку із затримками безлічі авіарейсів з українськими туристами міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував ситуацію з недобросовісними туроператорами в Україні. За словами міністра, через неефективну роботу вільного ринку, держава введе "ефективний ринок з елементами державного регулювання і контролю".