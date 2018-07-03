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У Німеччині в аеропорту невідомий з ножем напав на охоронця

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 11:17
Ілюстративне фото (friendsofkosovo facebook.com)
Ілюстративне фото (friendsofkosovo facebook.com)

Постраждалого вже прооперували, його життю нічого не загрожує

В аеропорту Дюссельдорфа (Німеччина) невідомий з ножем напав на співробітника служби безпеки. Потерпілого негайно госпіталізували, передає Express.de.

Відомо, що 24-річний чоловік підкрався до працівника служби безпеки в зоні прильоту аеропорту Дюссельдорфа ззаду і вдарив його ножем по голові. Потерпілий був терміново госпіталізований.

Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство. Також правоохоронці не виключають, що у підозрюваного можуть бути проблеми з психікою.

Пізніше медики повідомили, що потерпілого вже прооперували, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у зв'язку із затримками безлічі авіарейсів з українськими туристами міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував ситуацію з недобросовісними туроператорами в Україні. За словами міністра, через неефективну роботу вільного ринку, держава введе "ефективний ринок з елементами державного регулювання і контролю".

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Теги публікації: Германия, аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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