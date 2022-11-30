Герб на верхівці та точки для підзарядки телефонів: як буде виглядати головна ялинка Києва

За його словами, представники бізнесу звернулися до міської влади з пропозицією встановити невеликі ялинки у Києві за їхні кошти.

Так, висота головної ялинки країни цього року буде сягати 12 метрів. При чому минулого року вона була 31 метра, що майже утричі більше.

До того ж, ялинка буде прикрашена енергозберігаючими гірляндами. На неї планують повісити 1000 кульок синього та жовтого кольору, а верхівку буде прикрашати герб України.

"Меценати готові надати генератор для підсвічення ялинки. Біля цього генератора ми можемо встановити точки зарядки для телефонів. Незламна ялинка може бути", - сказав мер.

Окрім того, Кличко зазначив, що бізнес обіцяє після свят передати цей генератор нашим військовим.