Без концертів та фастфудів. Кличко анонсував відкриття головної ялинки у Києві

У різних районах Києва встановлять новорічні ялинки, зокрема і на Софійській площі. Проте цього року у столиці не буде масових заходів та концертних програм.

Він зазначив, що кожен день спілкується з українськими військовими. За його словами, бійці б хотіли, щоб у Києві була ялинка, та їхні діти мали новорічний настрій.

"Ми розуміємо, що масові заходи заборонені в воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін - потрібно чи не потрібно - ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що у Києві буде кілька новорічних локацій в багатьох районах нашого міста, зокрема й на Софійській площі. На них будуть встановлені ялинки.

"Але ми вирішили без масових заходів, без концертних програм, без фастфудів. Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая..." - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рішення про встановлення новорічної ялинки у столиці ухвалять після консультацій з силами оборони.

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