Герб на верхушке и точки для подзарядки телефонов: как будет выглядеть главная елка Киева

По его словам, представители бизнеса обратились к городским властям с предложением установить небольшие елки в Киеве за их средства.

Так, высота главной елки страны в этом году будет достигать 12 метров. При чем в прошлом году она была 31 метра, что почти в три раза больше.

К тому же елка будет украшена энергосберегающими гирляндами. На нее планируют повесить 1000 шаров синего и желтого цвета, а верхушка будет украшать герб Украины.

"Меценаты готовы предоставить генератор для подсветки елки. У этого генератора мы можем установить точки зарядки для телефонов. Несокрушимая елка может быть", - сказал мэр.

Кроме того, Кличко отметил, что бизнес обещает после праздников передать этот генератор нашим военным.