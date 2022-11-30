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Герб на верхушке и точки для подзарядки телефонов: как будет выглядеть главная елка Киева

Иллюстративное фото: Кличко рассказал, как будет выглядеть главная елка Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В этом году в центре Киева установят небольшую новогоднюю елку с энергосберегающими гирляндами и верхушкой в виде герба Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

По его словам, представители бизнеса обратились к городским властям с предложением установить небольшие елки в Киеве за их средства.

Так, высота главной елки страны в этом году будет достигать 12 метров. При чем в прошлом году она была 31 метра, что почти в три раза больше.

К тому же елка будет украшена энергосберегающими гирляндами. На нее планируют повесить 1000 шаров синего и желтого цвета, а верхушка будет украшать герб Украины.

"Меценаты готовы предоставить генератор для подсветки елки. У этого генератора мы можем установить точки зарядки для телефонов. Несокрушимая елка может быть", - сказал мэр.

Кроме того, Кличко отметил, что бизнес обещает после праздников передать этот генератор нашим военным.

Напомним, в Киеве установят главную новогоднюю елку, но никаких массовых мероприятий и концертных программ не будет. Всего в столице будет несколько новогодних локаций во многих районах.

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КиевВиталий КличкоНовый год