У свіжих зведеннях Герасимов повідомив, що російські війська нібито оточили Степногірськ у Запорізькій області.

Подібні твердження традиційно не знаходять підтвердження в українських джерелах, які зазначають, що заяви російського командування регулярно підносять ситуацію у вигідному для Москви світлі.

Дніпропетровський напрямок

За словами Герасимова, підрозділи ЗС РФ "успішно розвивають наступ" у Дніпропетровській області.

Українські структури зазначають, що подібні заяви не підкріплені фактами та мають пропагандистський характер, формуючи в російської аудиторії відчуття безперервного тиску на українську оборону.

Донецький напрямок: Костянтинівка і Сіверськ

Герасимов також заявив, що близько 30% будівель у Костянтинівці нібито опинилися під контролем російських підрозділів.

Сіверськ став ще одним прикладом подібних заяв: Герасимов стверджує, що російська армія "щодня звільняє близько 100 будівель" і що штурмові групи ведуть вуличні бої.

Червоний Лиман

Герасимов також повідомив, що штурмові підрозділи угруповання "Захід" увійшли в Красний Лиман Луганської області.

Як і інші заяви російського командування, ця інформація поки що не підтверджується українською стороною і розглядається як чергова спроба представити ситуацію на фронті на користь Москви.