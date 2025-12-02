Герасимов знову нафантазував про "успіхи" Росії на фронті

Російське командування продовжує публікувати заяви про нібито успішні дії своїх військ, проте повідомлення, які озвучує начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, не підтверджуються українськими джерелами та розходяться з реальною картиною на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.
У свіжих зведеннях Герасимов повідомив, що російські війська нібито оточили Степногірськ у Запорізькій області.
Подібні твердження традиційно не знаходять підтвердження в українських джерелах, які зазначають, що заяви російського командування регулярно підносять ситуацію у вигідному для Москви світлі.
За словами Герасимова, підрозділи ЗС РФ "успішно розвивають наступ" у Дніпропетровській області.
Українські структури зазначають, що подібні заяви не підкріплені фактами та мають пропагандистський характер, формуючи в російської аудиторії відчуття безперервного тиску на українську оборону.
Герасимов також заявив, що близько 30% будівель у Костянтинівці нібито опинилися під контролем російських підрозділів.
Сіверськ став ще одним прикладом подібних заяв: Герасимов стверджує, що російська армія "щодня звільняє близько 100 будівель" і що штурмові групи ведуть вуличні бої.
Герасимов також повідомив, що штурмові підрозділи угруповання "Захід" увійшли в Красний Лиман Луганської області.
Як і інші заяви російського командування, ця інформація поки що не підтверджується українською стороною і розглядається як чергова спроба представити ситуацію на фронті на користь Москви.
Нагадуємо, що обговорення американського мирного плану триває, проте ключовий пункт щодо можливих територіальних компромісів фактично застопорив переговори, оскільки Україна твердо відкидає будь-які пропозиції, які передбачають передачу Росії тих районів Донбасу, які залишаються під українським контролем.
Зазначимо, що український президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне завершити війну на прийнятних для себе умовах, наголосивши на необхідності досягнення результату, який дасть змогу країні зберегти гідність і стійкість.