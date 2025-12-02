Российское командование продолжает публиковать заявления о якобы успешных действиях своих войск, однако сообщения, которые озвучивает начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, не подтверждаются украинскими источниками и расходятся с реальной картиной на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
В свежих сводках Герасимов сообщил, что российские войска якобы окружили Степногорск в Запорожской области.
Подобные утверждения традиционно не находят подтверждения в украинских источниках, которые отмечают, что заявления российского командования регулярно преподносят ситуацию в выгодном для Москвы свете.
По словам Герасимова, подразделения ВС РФ "успешно развивают наступление" в Днепропетровской области.
Украинские структуры отмечают, что подобные заявления не подкреплены фактами и носят пропагандистский характер, формируя у российской аудитории ощущение непрерывного давления на украинскую оборону.
Герасимов также заявил, что около 30% зданий в Константиновке якобы оказались под контролем российских подразделений.
Северск стал еще одним примером подобных заявлений: Герасимов утверждает, что российская армия "ежедневно освобождает около 100 зданий" и что штурмовые группы ведут уличные бои.
Герасимов также сообщил, что штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Красный Лиман Луганской области.
Как и другие заявления российского командования, эта информация пока не подтверждается украинской стороной и рассматривается как очередная попытка представить ситуацию на фронте в пользу Москвы.
Напоминаем, что обсуждение американского мирного плана продолжается, однако ключевой пункт о возможных территориальных компромиссах фактически застопорил переговоры, поскольку Украина твердо отвергает любые предложения, предполагающие передачу России тех районов Донбасса, которые остаются под украинским контролем.
Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится завершить войну на приемлемых для себя условиях, отметив необходимость достижения результата, который позволит стране сохранить достоинство и устойчивость.