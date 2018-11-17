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Герасимов: ответственность за некомпетентного мэра Смелы Тимошенко должна взять на себя

Новости » Политика    17.11.2018 - 16:57
Герасимов: ответственность за некомпетентного мэра Смелы Тимошенко должна взять на себя
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Герасимов заявил, что у Тимошенко и мэра Смелы Алексея Цыбка давние политические связи

У лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и мэра Смелы Алексея Цыбка давние политические связи. Об этом заявил в эфире телеканала "Прямой" председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что из полторы тысячи населенных пунктов в Украине к зиме не подготовился тот, мэр который вместе с Тимошенко в 2017 году прорывал границу во время депортации Михаила Саакашвили.

"Вот что бывает, когда мэры вместо заботы о людях занимаются даже не политикой, а политиканством. Потому что вы помните, как этот человек, мэр Смелы, прорывал границу, бил наших пограничников вместе с Юлией Владимировной и господином Саакашвили. Вы знаете все другие истории, связанные с Россией, с российскими организациями, и это действительно недопустимо", - заявил Герасимов.

Как отмечается, ранее вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал проблемы с газоснабжением в Смеле "политическим вопросом".

"Я думаю, что непосредственно Верховная рада также даст оценку таким действиям, и постановление в Верховной раде о проведении досрочных перевыборов как мэра, так и городских депутатов будет принято", - отметил Зубко.

Кроме того, он подчеркнул, что прокуратура будет расследовать это дело как факт бездействия чиновников, которое едва не привело к чрезвычайным последствиям.

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Новости Украины Артур ГерасимовТимошенко
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