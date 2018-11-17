Герасимов: відповідальність за некомпетентного мера Сміли Тимошенко має взяти на себе

Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Герасимов заявив, що у Тимошенко і мера Сміли Олексія Цибка давні політичні зв'язки

У лідера ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко і мера Сміли Олексія Цибка давні політичні зв'язки. Про це заявив в ефірі телеканалу "Прямий" голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що з півтори тисячі населених пунктів в Україні до зими не підготувався той, мер який разом з Тимошенко у 2017 році проривав кордон під час депортації Михайла Саакашвілі.

"Ось що буває, коли мери замість турботи про людей займаються навіть не політикою, а політиканством. Тому що ви пам'ятаєте, як ця людина, мер Сміли, проривав кордон, бив наших прикордонників разом з Юлією Володимирівною і паном Саакашвілі. Ви знаєте всі інші історії, пов'язані з Росією, з російськими організаціями, і це дійсно неприпустимо", - заявив Герасимов.

Як зазначається, раніше віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко назвав проблеми з газопостачанням у Смілу "політичним питанням".

"Я думаю, що безпосередньо Верховна рада також дасть оцінку таким діям, і постанову у Верховній раді про проведення дострокових перевиборів як мера, так і міських депутатів буде прийнято", - зазначив Зубко.

Крім того, він підкреслив, що прокуратура буде розслідувати цю справу як факт бездіяльності чиновників, який ледь не призвів до надзвичайних наслідків.