У Мінську проходить зустріч підгруп ТКГ по Донбасу

Фото: "Президент-Готель" в Мінську, де засідає ТКГ (twitter.com /belarusmid)

Сьогодні в Мінську відбудеться останнє в 2018 році засідання ТКГ

У Мінську (Білорусь) сьогодні, 19 грудня 2018 року проходить зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Білорусі в Тwitter.

"В Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше учасник переговорів у Мінську, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона на засіданні ТКГ 19 грудня в черговий раз буде ініціювати обмін заручниками.

Так, українська сторона готова негайно передати 23 росіян, засуджених за тероризм, участь у війні проти України, і забрати політв'язнів Кремля. Також Україна готова помилувати 66 сепаратистів в обмін на 19 заручників у в'язницях ОРДЛО.

Зазначимо, раніше представник України в ТКГ Євген Марчук заявляв, що українська сторона у ТКГ до 27 грудня 2018 року може повністю підготувати пропозиції щодо обміну полоненими.