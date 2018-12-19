Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Сьогодні у Мінську проходить останнє у 2018 році засідання контактної групи

Учасник переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила про відсутність прогресу у питанні звільнення заручників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Геращенко у Facebook.

Як повідомила Геращенко, сьогодні у Мінську проходить останнє у 2018 році засідання контактної групи. Наразі вже відбулася зустріч гуманітарної підгрупи, на якій обговорювалося питання звільнення заручників. У ході зустрічі українська сторона вкотре запропонувала провести обмін заручниками 27 грудня о 12 годині у форматах "66 на 19" та "23 на 23" .

"На жаль, РФ і бойовики займають деструктивну позицію, РФ категорично відмовляється визнати своїх своїми, називає їх "отпускниками", "добровольцами", і т.д. Хоч будь-який статус цих людей залишає їх громадянами Росії. І ця відмова від своїх громадян Росією - дуже показова", - написала Геращенко.

Крім того, українська сторона ще раз передала інформацію про більше ніж 60 українців, яких Росія ховає від України в ОРДЛО.

"Тільки підтвердження всіх утримуваних з боку РФ і ОРДЛО може сприяти звільненню всіх встановлених на встановлених. Зараз потрібно рухатися і звільняти всіх, кого можливо. Але це блокується - через відсутність політичної волі РФ. Якій чим гірше на Донбасі - тим краще", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стан українського політв'язня Станіслава Клиха значно погіршився і є підозра на рак.

Крім того, раніше Клих повідомляв, що у психлікарні РФ його "накачали" психотропними препаратами.