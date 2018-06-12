Геращенко: Украина готова к компромиссу в вопросе освобождения заложников

Украинская сторона готова активно работать, чтобы быстрее прошла очередная волна освобождения

Украина готова к компромиссу в вопросе освобождения заложников. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Так, Геращенко сообщила, что провела телефонный разговор с министром иностранных дел Павлом Климкиным относительно вчерашней встречи в нормандском формате.

В частности, Климкин отметил, что в ходе встречи теме освобождения заложников и политзаключенных было посвящено полтора часа, а также, впервые обсуждалась инициатива допуска обмудсмена к задержанным в РФ и в Украине.

"Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы быстрее всех вытащить. Украинская сторона готова активно работать, чтобы быстрее прошла очередная волна освобождения", - написала Геращенко.

Только что по телефону говорили с министром Павлом Клімкіним, который должен был в понедельник встреча в нормандском формате с... Опубликовано Iryna Gerashchenko 12 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 июня 2018 года президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных. В частности, Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных.