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Інтерв'ю

Порошенко обговорив з Путіним звільнення українських політв’язнів

НовиниПолітика    09.06.2018 - 15:07
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко та Путін домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої обговорювалося питання звільнення українських політв’язнів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

"Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Порошенко акцентував увагу на голодуванні українців та висловив занепокоєння погіршенням стану їхнього здоров’я.

У ході розмови Порошенко та Путін домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених.

Як повідомляє на сайті Кремля, розмова Порошенка та Путіна відбулася за ініціативою української сторони. Відзначається, що в ході розмови обговорювалася ситуація на південному сході України та хід реалізації мінських угод.

"Особлива увага приділялася питанням гуманітарного характеру, включаючи обмін утриманих осіб", - заявили в Кремлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко підтримав створення координаційної ради з питань заручників.

Порошенко закликав СКУ підтримати процес звільнення політв'язнів ООС на Донбасі набагато ефективніше АТО, - Порошенко
Теги публікації: Володимир Путін, Порошенко Петро, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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