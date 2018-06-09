Порошенко обговорив з Путіним звільнення українських політв’язнів

Порошенко та Путін домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої обговорювалося питання звільнення українських політв’язнів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

"Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Порошенко акцентував увагу на голодуванні українців та висловив занепокоєння погіршенням стану їхнього здоров’я.

У ході розмови Порошенко та Путін домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених.

Як повідомляє на сайті Кремля, розмова Порошенка та Путіна відбулася за ініціативою української сторони. Відзначається, що в ході розмови обговорювалася ситуація на південному сході України та хід реалізації мінських угод.

"Особлива увага приділялася питанням гуманітарного характеру, включаючи обмін утриманих осіб", - заявили в Кремлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко підтримав створення координаційної ради з питань заручників.