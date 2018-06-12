Геращенко: Україна готова до компромісу в питанні звільнення заручників

Українська сторона готова активно працювати, аби якнайшвидше відбулася чергова хвиля звільнення

Україна готова до компромісу в питанні звільнення заручників. Про це у Facebook написала перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.

Так, Геращенко повідомила, що провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним щодо вчорашньої зустрічі у нормандському форматі.

Зокрема, Клімкін зазначив, що в ході зустрічі темі звільнення заручників і політв’язнів було присвячено півтори години, а також,вперше обговорювалася ініціатива допуску обмудсмена до затриманих в РФ і в Україні.

"Ми готові до компромісу в питанні затриманих, аби якнайшвидше всіх витягти. Українська сторона готова активно працювати, аби якнайшвидше відбулася чергова хвиля звільнення", - написала Геращенко.

Тільки - но телефоном говорили з міністром Павлом Клімкіним, який мав у понеділок зустріч в нормандському форматі з... Опубліковано Iryna Gerashchenko 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 червня 2018 року президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої обговорювалося питання звільнення українських політв’язнів. Зокрема, Порошенко та Путін домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених.