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Геращенко: Україна готова до компромісу в питанні звільнення заручників

НовиниПолітика    12.06.2018 - 14:46
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Українська сторона готова активно працювати, аби якнайшвидше відбулася чергова хвиля звільнення

Україна готова до компромісу в питанні звільнення заручників. Про це у Facebook написала перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.

Так, Геращенко повідомила, що провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним щодо вчорашньої зустрічі у нормандському форматі. 

Зокрема, Клімкін зазначив, що в ході зустрічі темі звільнення заручників і політв’язнів було присвячено півтори години, а також,вперше обговорювалася ініціатива допуску обмудсмена до затриманих в РФ і в Україні.

"Ми готові до компромісу в питанні затриманих, аби якнайшвидше всіх витягти. Українська сторона готова активно працювати, аби якнайшвидше відбулася чергова хвиля звільнення", - написала Геращенко.

 

Тільки - но телефоном говорили з міністром Павлом Клімкіним, який мав у понеділок зустріч в нормандському форматі з...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 червня 2018 року президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої обговорювалося питання звільнення українських політв’язнів. Зокрема, Порошенко та Путін домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених.

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Теги публікації: Ірина Геращенко, заложники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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