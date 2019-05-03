Геращенко рассказала, когда Рада назначит дату инаугурации Зеленского

Первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, когда парламент назначит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямый".

По словам Грещанко, Рада начнет рассмотрение постановления о назначении даты инаугурации на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая 2019.

"Верховная рада не будет нарушать закон в таком чрезвычайно важном вопросе, как инаугурация президента. Я убеждена, что Верховная рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации. Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", - рассказала она.

Напомним, в пятницу, 3 мая, парламентское издание "Голос Украины" опубликовало официальные результаты выборов президента Украины. По опубликованным результатам, победу на выборах одержал Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,22% избирателей.

Добавим, что инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней со дня объявления результатов, конкретную дату определит Верховная рада. Как ранее писало РБК-Украина, возможной датой инаугурации Зеленского является 28 мая.