Геращенко розповіла, коли Рада призначить дату інавгурації Зеленського

Перший заступник спікера Верховної ради Ірина Геращенко розповіла, коли парламент призначить дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Прямий".

За словами Грещанко, Рада розпочне розгляд постанови про призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні, який почнеться 14 травня 2019.

"Верховна рада не буде порушувати закон у такому надзвичайно важливому питанні, як інавгурація президента. Я переконана, що Верховна рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації. Я переконана, що на перший пленарний тиждень, який розпочнеться 14 травня, буде прийнято постанову про дату інавгурації", - розповіла вона.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 травня, парламентське видання "Голос України" опублікувало офіційні результати виборів президента України. За опублікованими результатами, перемогу на виборах здобув Володимир Зеленський, за нього проголосували 73,22% виборців.

Додамо, що інавгурація нового президента повинна відбутися протягом 30 днів з дня оголошення результатів, конкретну дату встановить Верховна рада. Як раніше писало РБК-Україна, можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.