Геращенко: просим МККК немедленно посетить украинских политзаключенных

Международный комитет Красного Креста в РФ имеет мандат на посещение тюрем

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко поддержала обращение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой с просьбой к российскому бюро МККК посетить украинских политзаключенных. И сделать это нужно немедленно, заявила Геращенко в Facebook.

Она отметила, что РФ ратифицировала женевские конвенции и должна соблюдать нормы международного гуманитарного права. К тому же, Международный комитет Красного Креста в РФ имеет мандат на посещение тюрем.

"В условиях, когда до украинцев не допускают омбудсмена, консулов, родственников, когда нам даже не дают информацию, живы ли они, и не дают возможности телефонной или скайп-связи, МККК должен использовать все свои возможности, чтобы убедиться в том, в каких условиях содержат заключенных и в каком они состоянии", - отметила Геращенко.

Підтримую звернення своєї колеги людмила денисова до керівника російського бюро МКЧХ з проханням НЕГАЙНО відвідати... Опубліковано Iryna Gerashchenko 20 червня 2018 р.

Напомним, ранее Ирина Геращенко и председатель постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев обратились с письмом к генсеку Совета Европы Турбьерна Ягланда с письмом к украинским политзаключенных в РФ. В письме генсека СЕ призывают обратиться к президенту РФ Путину, который может повлиять на освобождение заложников.