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Геращенко: просим МККК немедленно посетить украинских политзаключенных

НовостиПолитика    20.06.2018 - 17:13
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Международный комитет Красного Креста в РФ имеет мандат на посещение тюрем

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко поддержала обращение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой с просьбой к российскому бюро МККК посетить украинских политзаключенных. И сделать это нужно немедленно, заявила Геращенко в Facebook.

Она отметила, что РФ ратифицировала женевские конвенции и должна соблюдать нормы международного гуманитарного права. К тому же, Международный комитет Красного Креста в РФ имеет мандат на посещение тюрем.

"В условиях, когда до украинцев не допускают омбудсмена, консулов, родственников, когда нам даже не дают информацию, живы ли они, и не дают возможности телефонной или скайп-связи, МККК должен использовать все свои возможности, чтобы убедиться в том, в каких условиях содержат заключенных и в каком они состоянии", - отметила Геращенко.

 

Підтримую звернення своєї колеги людмила денисова до керівника російського бюро МКЧХ з проханням НЕГАЙНО відвідати...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 20 червня 2018 р.

Напомним, ранее Ирина Геращенко и председатель постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев обратились с письмом к генсеку Совета Европы Турбьерна Ягланда с письмом к украинским политзаключенных в РФ. В письме генсека СЕ призывают обратиться к президенту РФ Путину, который может повлиять на освобождение заложников.

Посольство Украины в РФ просит у Московского суда разрешения на встречу с Сущенко Россия и в дальнейшем будет оказывать препятствия в освобождении политзаключенных, - Климкин
Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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