Геращенко та Ар'єв звернулися до Ягланда з листом щодо політв'язнів

Вони просять Ягланда звернутися до президента Путіна, аби той негайно звільнив заручників і політв‘язнів

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко та голова постійної делегації Верховної ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв звернулися з листом до генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда з листом щодо українських політв'язнів в РФ. Про це у Facebook написала Геращенко.

“Генсек РЄ Ягланд завтра вирушає до Москви. З головою нашої делегації в ПАРЄ Володимиром Ар’євим звернулися до нього з листом щодо українських політв‘язнів. Закликаємо Ягланда звернутися до президента Путіна, аби той негайно звільнив заручників і політв‘язнів. Також вказали в листі на недопуск омбудсмена Людмили Денісової до політв‘язнів в РФ”, - написала Геращенко.

Генсек РЄ Янгланд завтра вирушає до Москви. З головою нашої делегації в ПАРЄ Володимиром Арьєвим звернулися до нього з... Опубліковано Iryna Gerashchenko 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд у середу, 20 червня, відвідає Москву (Російська Федерація), де розраховує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.