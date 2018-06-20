Геращенко: просимо МКЧХ негайно відвідати українських політв'язнів

Міжнародний комітет Червоного Хреста в РФ має мандат на відвідання тюрем

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенка підтримала звернення українського омбудсмена Людмили Денісової з проханням до російського бюро МКЧХ відвідати українських політв'язнів. І зробити це потрібно негайно, заявила Геращенко у Facebook.

Вона зазначила, що РФ ратифікувала женевські конвенції і має дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. До того ж, Міжнародний комітет Червоного Хреста в РФ має мандат на відвідання тюрем.

"В умовах, коли до українців не допускають омбудсмена, консулів, родичів, коли нам навіть не дають інформацію, чи живі вони, й не дають можливості телефонного чи скайп-зв‘язку, МКЧХ має використати всі свої можливості, аби пересвідчитися в тому, в яких умовах утримують в'язнів і в якому вони стані", - зазначила Геращенко.

Підтримую звернення своєї колеги людмила денисова до керівника російського бюро МКЧХ з проханням НЕГАЙНО відвідати... Опубліковано Iryna Gerashchenko 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Ірина Геращенко та голова постійної делегації Верховної ради в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв звернулися з листом до генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда з листом щодо українських політв'язнів в РФ. У листі генсека РЄ закликають звернутися до президента РФ Путіна, який може вплинути на звільнення заручників.