Геращенко: прокуратура просит суд взять Микитася под стражу

Полиция и прокуратура просят суд снова взять застройщика Максима Микитася под стражу. Его подозревают в заказном похищении и вымогательстве денег.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, часть доказательств была опубликована, поскольку это дело Микитася относится к категории резонансных.

"Полиция и прокуратура обратились в суд с требованием избрать меру пресечения Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия", - отметил Геращенко.

Он предположил, что НАБУ могло бы также обратиться в суд с требованием изменить ему меру пресечения в связи с нарушением условий домашнего ареста.

Отметим, Антикоррупционное бюро, в свою очередь, назвало давлением новое подозрение Микитасю. В НАБУ заявили, что застройщик является обличителем коррупции.

Напомним, сегодня Микитасю объявили подозрение в заказном похищении киевского юриста и вымогательстве 800 тысяч долларов.

В начале декабря бывшего нардепа выпустили из СИЗО после того, как Высший антикоррупционный суд изменил ему меру пресечения в деле об афере с квартирами для Национальной гвардии на домашний арест.

Он также возместил 50 млн гривен ущерба по этому делу.