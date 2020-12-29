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Геращенко: прокуратура просить суд взяти Микитася під варту

Автор: РБК-Україна

Поліція і прокуратура просять суд знову взяти забудовника Максима Микитася під варту. Його підозрюють у замовному викраденны та вимаганні грошей.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, частина доказів була опублікована, оскільки ця справа Микитася відноситься до категорії резонансних.

"Поліція і прокуратура звернулася до суду з вимогою обрати запобіжний захід Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою на період слідства", - зазначив Геращенко.

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Він припустив, що НАБУ могло б також звернутися до суду з вимогою змінити йому запобіжний захід у зв'язку з порушенням умов домашнього арешту.

Зазначимо, Антикорупційне бюро, в свою чергу, назвало тиском нову підозру Микитасю. У НАБУ заявили, що забудовник є викривачем корупції.

Нагадаємо, сьогодні Микитасю оголосили підозру у замовному викрадення київського юриста і вимаганні 800 тисяч доларів.

На початку грудня колишнього нардепа випустили з СІЗО після того, як Вищий антикорупційний суд змінив йому запобіжний захід у справі про аферу з квартирами для Національної гвардії на домашній арешт.

Він також відшкодував 50 млн гривень збитків по цій справі.

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