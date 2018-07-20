Геращенко прокомментировала заявление МВД Италии о "праве России" на аннексию Крыма

Замглавы ВР заявила, что лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции против РФ

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко прокомментировала заявление итальянского министерства внутренних дел о том, что Россия имела право на аннексию Крыма. Об этом замглавы ВР написала в своем Facebook.

Нардеп подчеркнула, что это заявление было сделано не случайно на фоне разгромной критики в ЕС и мировых СМИ саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Геращенко подчеркнула, украинский МИД обязательно отреагирует на эти слова.

"В ленте новая зрада - министр МВД Италии поддержал крымский "референдум" и посмел сказать грязные слова о Революции Достоинства. Реакция МИД Украины обязательно будет, конечно, но это заявление сделано сейчас неслучайно (на фоне разгромной критики хельсинского саммита в ЕС и в мировых СМИ), и не оно самое страшное", - написала она.

По словам Геращенко, в Италии к власти пришла коалиция, которая в своем соглашении прописала отмену санкций Евросоюза против России.

"Лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции, они будут проверять ЕС на прочность. Поэтому нас ждет непростая осень и зима, власти, нашим дипломатам понадобится немало сил, чтобы продолжить с ЕС диалог о политике санкций, которые привязаны к выполнению РФ минских соглашений", - отметила замглавы Рады.

Напомним, глава МВД Италии и лидер националистической партии "Лига" Маттео Сальвини заявил о законности аннексии Россией Крыма. По его убеждению, РФ имела право на Крым на основании так называемого "референдума". Он отметил необходимость снятия санкций ЕС против России.

По мнению министра, санкции неэффективны и только вредят итальянскому экспорту.

Президент РФ Владимир Путин 16 июля после саммита с главой США Дональдом Трампом признал, что референдум в Крыму провела российская сторона.