Геращенко прокоментувала заяву МВС Італії щодо "права Росії" на анексію Криму

Замголови ВР заявила, що лобісти Кремля зроблять все, аби зняти санкції проти РФ

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко прокоментувала заяву італійського міністерства внутрішніх справ щодо того, що Росія мала право на анексію Криму. Про це замголови ВР написала у своєму Facebook.

Нардеп підкреслила, що ця заява була зроблена невипадково на тлі нищівної критики у ЄС та світових ЗМІ саміту президентів Росії та США Володимира Путіна та Дональда Трампа у Гельсінкі. Геращенко підкреслила, українське МЗС обов'язково відреагує на ці слова.

"У стрічці нова зрада- міністр ВС Італії підтримав кримський "референдум" й посмів сказати брудні слова про Революцію Гідності. Реакція МЗС України обов‘язково буде, звичайно, але ця заява зроблена зараз невипадково( на тлі нищівної критики гельсінського саміту в ЄС і в світових ЗМІ), і не вона найстрашніше", - написала вона.

За словами Геращенко, в Італії до влади прийшла коаліція, яка в своїй угоді прописала скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Лобісти Кремля зроблять все, аби зняти санкції, вони перевірятимуть ЄС на міцність. Тому нас чекає непроста осінь і зима, владі, нашим дипломатам знадобиться чимало сил, аби продовжити з ЄС діалог щодо політики санкцій, які прив‘язані до виконання РФ мінських угод", - зазначила замголови Ради.

Нагадаємо, голова МВС Італії і лідер націоналістичної партії "Ліга" Маттео Сальвіни заявив про законність анексії Росією Криму. На його переконання, РФ мала право на Крим на підставі так званого "референдуму". Він наголосив на необхідності зняття санкцій ЄС проти Росії.

На думку міністра, санкції є неефективними і лишень шкодять італійському експорту.

Президент РФ Володимир Путін 16 липня після саміту із главою США Дональдом Трампом визнав, що референдум у Криму провела російська сторона.