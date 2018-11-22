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Геращенко продлила перерыв в заседании Рады до 1:00

Новости » Политика    22.11.2018 - 23:36
Геращенко продлила перерыв в заседании Рады до 1:00
Фото: заседание Рады в 23:30 (РБК-Украина, Владислав Красинский)

Заседание должно было начаться в 23:30

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко объявила о продлении перерыва в заседании парламента до часу ночи. Об этом она объявила с трибуны парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, заседание Рады должно было начаться в 23:30.

"Я объявляю перерыв до часу. Уважаемые коллеги, продолжается работа над поправками налогового комитета. Депутаты работают. Через полтора часа мы встретимся в сессионном зале, пройдем по поправкам. По регламенту", - сообщила Геращенко.

Напомним, первый вице-спикер в 21:30 объявила о продлении перерыва до 22:30 по причине того, что еще продолжались консультации по изменениям в Налоговый кодекс.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко прогнозировал, что Верховная рада должна проголосовать за государственный бюджет на 2019 год до двенадцати часов ночи.

Добавим также, первый закон из пакета бюджета-2019 нардепы одобрили во втором чтении около 17:00, а именно законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

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Темы: Бюджет-2019
Новости Украины Ирина ГеращенкоВерховная РадаБюджет 2019
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