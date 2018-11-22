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Геращенко продовжила перерву у засіданні Ради до 1:00

Новини » Політика    22.11.2018 - 23:36
Геращенко продовжила перерву у засіданні Ради до 1:00
Фото: засідання Ради о 23:30 (РБК-Україна, Владислав Красінський)

Засідання мало розпочатися о 23:30

Перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко оголосила про продовження перерви у засіданні парламенту до першої ночі. Про це вона оголосила з трибуни парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, засідання Ради мало розпочатися о 23:30.

"Я оголошую перерву до першої години. Шановні колеги, ще триває робота над поправками податкового комітету. Депутати працюють. Через півтори години ми зустрінемось у сесійній залі, пройдемо по поправках. По регламенту", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, перший віце-спікер о 21:30 оголосила про продовження перерви до 22:30 у зв'язку з тим, що ще тривали консультації щодо змін до Податкового кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Сергій Березенко прогнозував, що Верховна рада повинна проголосувати за державний бюджет на 2019 рік до дванадцятої години ночі.

Додамо також, перший закон з пакету бюджету-2019 нардепи схвалили в другому читанні близько 17:00, а саме законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу".

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Теми: Бюджет-2019
Новини України Ірина ГеращенкоВерховна РадаБюджет 2019
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