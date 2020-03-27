Геращенко: мы не позволим завести Украину в дефолт

Фракция "Европейская солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании парламента и проголосовать за законы, которые необходимы для спасения экономики и противодействия эпидемии коронавируса. Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Она отметила, что изменения в бюджет, предложенные правительством, неприемлемы, ведь они не дают достаточных компенсаторов для бизнеса, зато обрезают финансирование той же медицины, а также образования, культуры, инфраструктурных проектов.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию деньги нужно искать в других статьях расходов, как предложила наша фракция. Мы предложили 13,5 миллиарда гривен перераспределение бюджета. И забрать не со строительства дорог, не со школ или больниц, не из культуры, а из силовых структур, которые просто превращают Украину в тоталитарное государство и занимаются расправой с оппозицией. Ну и с других лоббистских статей, где были заложены воровские схемы, мы предлагаем передать на поддержку украинского бизнеса и незащищенных граждан", - отметила Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что правительство уже признало недополучение доходной части бюджета в 106 миллиардов гривен, поэтому планирует сократить расходы на 55 миллиардов и втрое увеличить дефицит бюджета.

"Собственно, для этого им нужен кредит МВФ. Для получения кредита они хотят провести закон о рынке земли и закон о банках. Наша фракция готова поддержать закон о банках, только если оттуда будет изъята норма о компенсации бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо, что на каждого украинца, которые сегодня страдают от экономического кризиса, будет возложена еще и выплата бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо и мы этого поддерживать не будем. Это путь к дефолту Украины, а не к ее поддержке", - добавила Геращенко.

Относительно рынка земли, то сопредседатель "Европейской солидарности" напомнила - фракция последовательно выступает за цивилизованный рынок земли и готова проголосовать, если будут учтены ее поправки.

"Этот закон является очень чувствительным для общества, и мы настаиваем на следующем. Мы за рынок, если там будет изъята норма о концентрации 200 тысяч гектаров в одни руки, если оттуда будет изъята норма о дерибане 10 миллионов гектаров государственной земли. Потому что пока этот закон выглядит как афера века – такая же, как афера с приватизацией в начале 90-х, когда люди получили ваучеры, и ни бюджет, ни сами граждане не получили позитива этой большой приватизации. Если в законе останется право самих крестьян продавать свои паи, фермеров продавать, покупать свои паи, то это будет справедливо. Так же если будет заложено там создание кадастра, борьба с рейдерством, предохранители относительно рейдерства и экологические нормы. Такой закон мы бы были готовы рассмотреть на фракции и поддержать в этих тяжелых условиях", - отметила Геращенко.

Напомним, 27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Она также отметила, что ранее обусловленное финансирование на сумму $ 5,5 млрд может быть увеличен при условии принятия Украиной законодательство по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы.

Ранее РБК-Украина писало, что заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что МВФ ожидает от Украины принятия закона "о банках". Отметим, что этот закон должен сделать невозможным возвращение бывшим собственникам национализированных банков.

Как сообщало РБК-Украина, по мнению руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас нет никаких оснований для объявления Украиной дефолта.