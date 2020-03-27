Геращенко: ми не дозволимо завести Україну в дефолт

Фракція "Європейська солідарність" готова взяти участь у позачерговому засіданні парламенту і голосувати за закони, які необхідні для порятунку економіки та протидії епідемії коронавірусу. Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що зміни до бюджету, запропоновані урядом, неприйнятні, адже вони не дають достатніх компенсаторів для бізнесу, натомість обрізають фінансування тієї ж таки медицини, а також освіти, культури, інфраструктурних проектів.

"Попри непросту економічну ситуацію гроші потрібно шукати в інших статтях видатків, як запропонувала наша фракція. Ми запропонували 13,5 мільярдів гривень перерозподіл бюджету. І забрати не з будівництва доріг, не зі шкіл, не з лікарень, не з культури, а з силових структур, які просто перетворюють Україну на тоталітарну державу і займаються розправою з опозицією. Ну і з інших лобістських статей, де були закладені злодійські схеми, ми пропонуємо передати на підтримку українського бізнесу та найнезахищеніших громадян", - зазначила Геращенко.

Геращенко наголосила, що уряд вже визнав недоотримання дохідної частини бюджету у 106 мільярдів гривень, тому планує скоротити видатки на 55 мільярдів та втричі збільшити дефіцит бюджету.

"Власне, для цього їм потрібен кредит МВФ. Задля отримання кредиту вони хочуть провести закон про ринок землі та закон про банки. Наша фракція готова підтримати закон про банки, тільки якщо звідти буде вилучена норма про компенсацію колишнім власникам Приватбанку. Це несправедливо, що на кожного українця, які сьогодні потерпають від економічної кризи, буде покладена ще й виплата колишнім власникам Приватбанку. Це несправедливо і ми цього підтримувати не будемо. Це шлях до дефолту України, а не до її підтримки", - додала Геращенко.

Щодо ринку землі, то співголова "Європейської солідарності" нагадала - фракція послідовно виступає за цивілізований ринок землі та готова проголосувати, якщо будуть враховані її правки.

"Цей закон є дуже чутливим для суспільства, і ми наполягаємо на наступному. Ми за ринок, якщо там буде вилучена норма про концентрацію 200 тисяч гектарів в одні руки, якщо звідти буде вилучена норма про дерибан 10 мільйонів гектарів державної землі. Тому що поки що цей закон виглядає як афера сторіччя – така сама, як афера з приватизацією на початку 90-х, коли люди отримали ваучери, і ні бюджет, ні самі громадяни не отримали позитиву цієї великої приватизації. Якщо в законі залишиться право самих селян продавати свої паї, фермерів продавати, купувати свої паї, то це буде справедливо. Так само якщо буде закладено там створення кадастру, боротьба з рейдерством, запобіжники щодо рейдерства й екологічні норми. Такий закон ми б були готові розглянути на фракції та підтримати в цих важких умовах", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, 27 березня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес у переговорах про нову програму розширеного фінансування (EFF) для України.

Вона також зазначила, що раніше обумовлене фінансування на суму $ 5,5 млрд може бути збільшено за умови прийняття Україною законодавства щодо вдосконалення структури регулювання у банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Раніше РБК-Україна писало, що заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що МВФ очікує від України ухвалення закону "про банки". Відзначимо, що цей закон повинен зробити неможливим повернення колишнім власникам націоналізованих банків.

Як повідомляло РБК-Україна, на думку керівника аналітичного відділу Concorde Capital Олександра Паращія, зараз немає ніяких підстав для оголошення Україною дефолту.