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Геращенко: полиция привлечет к ответственности причастных к беспорядкам под ОП

Автор: РБК-Украина

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что причастных к беспорядкам под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия. В частности, за порчу государственного имущества.

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

По его словам, на протесте в Киеве есть люди, которые заказали провокации.

"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция и пролилась кровь. После этого президента обвинят в том, что он использует силу на мирных митингах", - заявил он.

При этом Геращенко подчеркнул, что полиция не поддастся на такие провокации и у них есть достаточно сил, чтобы обеспечить порядок.

"Мы не будем идти на пути к провокациям. У нас достаточно сил для того, чтобы защитить общественный порядок, чтобы все уладить", - добавил он.

Замглавы МВД также добавил, что протестующие понесут ответственность за хулиганские действия.

"Большинство митингующих - это честные свободные люди, которые пришли и спокойно себя ведут. Однако есть несколько десятков человек, которые зафиксированы на видео с разных ракурсов. И они будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня под Офисом президента проходит акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью "Офис президента".

Ранее сообщалось, что вчера суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАнтон ГеращенкопротестСергей Стерненко
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